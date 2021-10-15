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BM'den Afgan mültecilerin bulunduğu ülkelere "aile birleşimi sürecini hızlandırma" çağrısı - Son Dakika

BM'den Afgan mültecilerin bulunduğu ülkelere "aile birleşimi sürecini hızlandırma" çağrısı

15.10.2021 15:43
BM'den Afgan mültecilerin bulunduğu ülkelere

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Afganistan'dan kaçan kişilerin sığındıkları ülkelerde Afganistan'daki ailelerini yanlarına alabilmek için gerekli yasal sürecin hızlandırılması ve kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Afganistan'dan kaçan kişilerin sığındıkları ülkelerde Afganistan'daki ailelerini yanlarına alabilmek için gerekli yasal sürecin hızlandırılması ve kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, BM'nin Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Afganistan'daki son siyasi gelişmelerin, ülkeden ayrılıp yurt dışındaki ailelerine kavuşmak isteyen Afganları zor durumda bıraktığını belirten Mantoo, "Afganistan'dan başka ülkelere daha önce sığınan veya sığınma talebinde bulunanlar, aile birleşimi prosedüründe bilgi akışının kopması nedeniyle ailelerinden ayrı kalmayı sürdürüyor." dedi.

Mantoo, birçok ülkedeki Afgan mültecilerin BMMYK ofislerine gelerek ailelerinin güvenliğine dair endişelerini ilettiğini kaydetti.

Aile birleşimi gerekliliğinin uluslararası hukukun koruması altında olduğuna dikkati çeken Mantoo, "BMMYK, aile birleşimini onaylama sürecini önceleme ve kolaylaştırmaları için ilgili ülkelere çağrıda bulunmaktadır." diye konuştu.

Mantoo, Afgan mültecilerin ailelerine kavuşma sürecinde yasal engellerle karşılaşacağına dair BMMYK'nin endişe duyduğunu vurguladı.

Az sayıda ülkenin Afgan mülteciler için "insani vize programı" başlatarak aile birleşimi sürecini hızlandırdığını belirten Mantoo, Afgan mültecilerin bulunduğu diğer ülkelere de bu şekilde hareket etme çağrısı yaptı.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Afganistan, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Afgan mültecilerin bulunduğu ülkelere 'aile birleşimi sürecini hızlandırma' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM'den Afgan mültecilerin bulunduğu ülkelere "aile birleşimi sürecini hızlandırma" çağrısı - Son Dakika
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