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BM'den Glasgow zirvesi öncesi "Taahhütler iklim felaketini önlemek için yeterli değil" uyarısı - Son Dakika

BM'den Glasgow zirvesi öncesi "Taahhütler iklim felaketini önlemek için yeterli değil" uyarısı

26.10.2021 18:12
BM'den Glasgow zirvesi öncesi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 2050'ye kadar sıfır karbon hedefine ulaşılması için verilen taahhütlerin iklim felaketinin önlenebilmesi için yeterli olmadığı uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 2050'ye kadar sıfır karbon hedefine ulaşılması için verilen taahhütlerin iklim felaketinin önlenebilmesi için yeterli olmadığı uyarısında bulundu.

UNEP, 31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) öncesi sera gazı emisyonu raporunda, dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına doğru ilerlediğine dikkati çekti.

2015'te varılan Paris İklim Anlaşması'na göre ise ikim değişikliğiyle mücadele için küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması, hatta 1,5 derece ile sınırlandırılması gerekiyor.

Rapora göre, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele için açıkladığı ulusal planlar, 2030'da sera gazı emisyonlarını beş yıl önceki taahhütlere kıyasla yaklaşık yüzde 7,5 azaltacak.

Bu taahhütlerin, 2050'ye kadar sıfır karbon hedefine ulaşılması için yeterli olmayacağı uyarısı yapıldı.

Uzmanlara göre, küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılabilmesi için sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması, bunun için de ülkelerin mevcut planlarını 7 kat artırması gerekiyor.

Dünya iklim felaketine sürükleniyor uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Glasgow'daki ikim zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında, dünyanın iklim felaketine sürüklendiği uyarısı yaptı.

"İnsanlığın geleceği küresel sıcaklık artışını 2030'a kadar 1,5 santigrat derecede tutmaya bağlı." diyen Guterres, "Paris Anlaşması'na taraf ülkeler şimdiye kadar bu hedefe ulaşmada başarısız oldu." ifadesini kullandı.

Şimdiye kadarki yatırımların sadece yüzde 20'sinin "yeşil ekonomiye" yapıldığına dikkati çeken Guterres, küresel karbon emisyonunu 2030'a kadar 2010 seviyelerinden yüzde 45 azaltılmazsa gelecek 100 ay içinde iklim hedeflerin karşılanamayacağına işaret etti.

"OECD ülkeleri 2030'a kadar kömür kullanımına son vermeli"

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerine 2030'a kadar kömür kullanımına son verme, diğer ülkelere ise 2040'ta kömür kullanımını bırakma çağrısında bulunan Guterres, ülkelerden karbon kullanımını vergiye tabi tutmasını istedi.

Gelişmekte olan ülkelere, her yıl iklim değişikliğiyle mücadele için 100 milyar dolar finansman sağlanması çağrısını yineleyen Guterres, Glasgow'daki iklim zirvesine katılacak liderlerden ise cesur planlarla gelmelerini istedi.

Birleşmiş Milletler, Glasgow, Karbon, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Glasgow zirvesi öncesi 'Taahhütler iklim felaketini önlemek için yeterli değil' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM'den Glasgow zirvesi öncesi "Taahhütler iklim felaketini önlemek için yeterli değil" uyarısı - Son Dakika
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