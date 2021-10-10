BM Dünya Gıda Programı Afganistan Temsilcisi McGroarty, Afganistan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Afganistan Temsilcisi Mary Ellen McGroarty, Afganistan'ın Kandahar şehrini ziyaret etti.

McGroarty, yaptığı açıklamada Afganistan'da 14 milyon insanın gıda güvensizliği yaşadığını belirtti.

Değişen iklim, cinsiyet eşitsizlikleri, hızlı kentleşme ve yetersiz istihdam ile birlikte onlarca yıllık istikrarsızlık ve uzun süreli çatışmaların ülkede gıda güvensizliğini oluşturan temel konular olduğunu vurgulayan McGroarty, pandeminin ekonomik yansımalarının Afgan halkı üzerindeki

olumsuz etkilerinden bahsetti.

"Pandemi, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının "Sürdürülebilir Kalkınma" gayelerinden ikincisi olan "Sıfır Açlık" hedefine ulaşma çabalarında önemli zorluklar ortaya koyuyor. Ülke nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor."

Afganistan'da 2 milyon çocuğun yetersiz beslendiğini ifade eden direktör, gıda güvenliğinin özellikle kadınlar, çocuklar, yerinden edilmiş kişiler, kadınların reisi olduğu haneler, engelliler ve yoksullar için endişe verici olduğunu söyledi.

Ülkede, yıl başından bu yana çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş 550.000 kişi de dahil olmak üzere 14 milyon kişi gıda güvenliğinden yoksun olarak tanımlanıyor.