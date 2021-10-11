Üye Girişi
BM Genel Sekreteri Guterres: "Taliban, kadınlara verdiği sözleri tutmuyor" - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres: "Taliban, kadınlara verdiği sözleri tutmuyor"

11.10.2021 19:40
BM Genel Sekreteri Guterres:

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban'ın kadın ve kız çocuklarının haklarının korunmasına yönelik sözünü tutmamasından derin endişe duyduğunu belirterek, Taliban'a uluslararası insan hakları kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban'ın kadın ve kız çocuklarının haklarının korunmasına yönelik sözünü tutmamasından derin endişe duyduğunu belirterek, Taliban'a uluslararası insan hakları kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'daki insani krizin giderek büyüdüğü ve nüfusun yarısı olan yaklaşık 18 milyon kişiyi etkilediğini söyledi.

Taliban'ın ülkede kontrolü ele almasının ardından ülkenin mal varlıklarının dondurulması ve kalkınma yardımlarının durmasıyla "ekonominin çökme noktasına geldiğine" dikkati çeken Guterres, "Ekonomiye yeniden nefes aldırmanın yollarını bulmalıyız." dedi.

"Çöküşün önlenmesi için ekonomiye likidite sağlanmalı"

Guterres, bunun uluslararası yasalar ihlal edilmeden ya da ilkelerden taviz verilmeden yapılabileceğini belirterek, çöküşün engellenmesi için ekonomiye likidite sağlanması çağrısında bulundu.

"Taliban'ın Afgan kadın ve kız çocuklarına verdiği sözleri tutmamasından özellikle endişe duyuyorum." diyen Guterres, "Taliban'a uluslararası insan hakları ve insani hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme ve kadın ve kız çocuklarına verdiği sözleri tutma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Guterres, Afgan ekonomisinin yüzde 80'nin kayıt dışı olduğunu ve ekonomide kadınların baskın rolü bulunduğunu vurgulayarak, "Kadınlar olmadan Afgan ekonomisinin ve toplumunun düzelmesi mümkün değil." diye konuştu.

"Afganistan'a yardım etmezsek tüm dünya bedel öder"

Genel Sekreter Guterres, "Afganlara yardım etmek için bir an önce harekete geçmezsek, sadece onlar değil tüm dünya ağır bir bedel ödeyecek. Gıda, iş ve hakları olmazsa daha fazla Afgan'ın daha iyi bir yaşam için ülkeden kaçışını göreceğiz. Uyuşturucu, suç ve terörist ağları da muhtemelen artacak. Bu durum da sadece Afganistan'ı değil, bölgeyi ve dünyanın geri kalanını olumsuz etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres: 'Taliban, kadınlara verdiği sözleri tutmuyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız 19:30 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek 19:00 Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti 18:56 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti 18:17 Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı 17:13 Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak 16:41 Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak
Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi 16:21 Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir 15:26 Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir

Son Dakika Haberleri
18:59 Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek
18:55 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama
18:19 Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek
18:04 Lewis Hamilton, takımıyla yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı
17:47 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum
17:33 Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak
17:30 Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım
17:16 DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın
17:10 Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor
Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok         
19:41
İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti         
19:16
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var         
18:58
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama         
18:33
9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi         
17:16
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı         
16:55
Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi         
16:36
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu         
15:18
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 19:45:13. #1.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres: "Taliban, kadınlara verdiği sözleri tutmuyor" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement