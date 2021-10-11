BM Genel Sekreteri Guterres: "Taliban, kadınlara verdiği sözleri tutmuyor" - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban'ın kadın ve kız çocuklarının haklarının korunmasına yönelik sözünü tutmamasından derin endişe duyduğunu belirterek, Taliban'a uluslararası insan hakları kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'daki insani krizin giderek büyüdüğü ve nüfusun yarısı olan yaklaşık 18 milyon kişiyi etkilediğini söyledi.

Taliban'ın ülkede kontrolü ele almasının ardından ülkenin mal varlıklarının dondurulması ve kalkınma yardımlarının durmasıyla "ekonominin çökme noktasına geldiğine" dikkati çeken Guterres, "Ekonomiye yeniden nefes aldırmanın yollarını bulmalıyız." dedi.

"Çöküşün önlenmesi için ekonomiye likidite sağlanmalı"

Guterres, bunun uluslararası yasalar ihlal edilmeden ya da ilkelerden taviz verilmeden yapılabileceğini belirterek, çöküşün engellenmesi için ekonomiye likidite sağlanması çağrısında bulundu.

"Taliban'ın Afgan kadın ve kız çocuklarına verdiği sözleri tutmamasından özellikle endişe duyuyorum." diyen Guterres, "Taliban'a uluslararası insan hakları ve insani hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme ve kadın ve kız çocuklarına verdiği sözleri tutma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Guterres, Afgan ekonomisinin yüzde 80'nin kayıt dışı olduğunu ve ekonomide kadınların baskın rolü bulunduğunu vurgulayarak, "Kadınlar olmadan Afgan ekonomisinin ve toplumunun düzelmesi mümkün değil." diye konuştu.

"Afganistan'a yardım etmezsek tüm dünya bedel öder"

Genel Sekreter Guterres, "Afganlara yardım etmek için bir an önce harekete geçmezsek, sadece onlar değil tüm dünya ağır bir bedel ödeyecek. Gıda, iş ve hakları olmazsa daha fazla Afgan'ın daha iyi bir yaşam için ülkeden kaçışını göreceğiz. Uyuşturucu, suç ve terörist ağları da muhtemelen artacak. Bu durum da sadece Afganistan'ı değil, bölgeyi ve dünyanın geri kalanını olumsuz etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.