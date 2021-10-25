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BM Güvenlik Konseyi yarın Sudan'daki darbeyi görüşecek - Son Dakika

BM Güvenlik Konseyi yarın Sudan'daki darbeyi görüşecek

25.10.2021 20:16
BM Güvenlik Konseyi yarın Sudan'daki darbeyi görüşecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Sudan'daki darbeyi görüşmek üzere yarın toplanacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Sudan'daki darbeyi görüşmek üzere yarın toplanacak.

BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'ın başkenti Hartum'dan videokonferans ile düzenlediği basın toplantısında, ordunun bugün yönetime el koyduğunu söyledi.

Ülkede internet ve telefon hatlarının kesildiğini, yollara barikatlar kurulduğunu ve ara ara silah sesleri duyulduğunu aktaran Perthes, gece şiddet olaylarının artabileceği ve çatışmalar yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Sudan'da bugün hukuka aykırı bir şekilde tutuklananların serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Perthes, maksimum itidal, diyalog ve anayasal düzene dönme çağrısında bulundu.

Perthes, BM Güvenlik Konseyi'nin ise yarın Sudan'da darbeyi görüşeceğini ifade etti.

Sudan'da darbe girişimi

Sudan'da sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti halka sokağa inme çağrısı yaptı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi yarın Sudan'daki darbeyi görüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi yarın Sudan'daki darbeyi görüşecek - Son Dakika
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