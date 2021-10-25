BM insan hakları uzmanları, ABD'nin Haitili göçmenleri sınır dışı etmesini kınadı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, ABD'nin Haitili göçmenleri ve mültecileri sistematik olarak sınır dışı etmesini kınadı.

BM Irk Ayrımcılığı Özel Raportörü E. Tendayi Achiume'nin de aralarında bulunduğu bir grup BM insan hakları uzmanı, yaptıkları yazılı açıklamada, ABD'nin, Haitililerin sığınma ve koruma taleplerini reddettiğini belirtti.

Açıklamada, ABD'nin Haitilileri, yabancı düşmanlığı ve cinsiyet ayrımcılığıyla karşılaşabilecekleri ülkelere gitmeye zorladığı vurgulandı.

BM uzmanları, özellikle siyahi göçmenlerden oluşan bir grubun herhangi bireysel bir değerlendirme yapılmadan sınır dışı edilmesine tepki gösterdi.

"Uluslararası hukuk, keyfi veya toplu sınır dışı etmeyi yasaklıyor." denilen açıklamada, bir ülkeye gelen tüm göçmenlerin uyrukları, ırkları veya göçmenlik durumları ne olursa olsun, uluslararası hukuk kapsamındaki haklarının güvence altına alınması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, ABD'nin son günlerde Haitili göçmenleri ve mültecileri sistematik olarak sınır dışı ettiği aktarıldı.

ABD'yi kınayan insan hakları uzmanları, bu tür toplu sınır dışı etmelerle ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiği uyarısını yaptı.

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote, ülkelerindeki iç karışıklık ve doğal afetler nedeniyle ABD'ye kaçmak isteyen Haitili göçmenlerin ABD-Meksika sınırında sert müdahale ile karşılaşmasının ardından istifa etmişti.