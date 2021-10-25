Üye Girişi
BM, Mali'de askeri geçiş hükümetinin seçimleri geciktirmeden yapmasını istiyor - Son Dakika

BM, Mali'de askeri geçiş hükümetinin seçimleri geciktirmeden yapmasını istiyor

25.10.2021 17:12
BM, Mali'de askeri geçiş hükümetinin seçimleri geciktirmeden yapmasını istiyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 24 Mayıs'ta ikinci bir askeri darbeye sahne olan Mali'de demokratik seçimlerin, daha önce belirlenen tarih Şubat 2022'de yapılması gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 24 Mayıs'ta ikinci bir askeri darbeye sahne olan Mali'de demokratik seçimlerin, daha önce belirlenen tarih Şubat 2022'de yapılması gerektiğini bildirdi.

BM'den yapılan açıklamada, Mali'ye resmi ziyaret düzenleyen BMGK heyeti, başta geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita olmak üzere yetkililerle görüştü.

BM heyeti, Malili yetkililerden, ülkede Ağustos 2020'de yapılan ilk darbe sonrası belirlenen ve Şubat 2022'de yapılması kararlaştırılan seçim takvimine riayet edilmesini istedi.

Mali tarafı ise kesin seçim tarihinin, aralık ayında ulusal düzeyde yapılacak çeşitli istişareler sonrasında belirleneceğini vurguladı.

Geçiş sürecinin Başbakanı Choguel Maiga, eylülde yaptığı açıklamada, seçimlerin birkaç hafta ya da birkaç ay ertelenebileceğini söylemişti.

Mali'de demokratik seçimlerin Şubat 2022'de yapılmasına karar verilmiş ve mayısta yapılan ikinci darbede de bu takvime uyulacağı belirtilmişti.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Choguel Maiga'yı getirmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Darbe, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Mali'de askeri geçiş hükümetinin seçimleri geciktirmeden yapmasını istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı 17:09 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi 17:07 Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı 16:58 Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti 16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz 16:29 Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı 16:04 Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor 15:51 Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları 15:43 Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u yalanladı

Son Dakika Haberleri
17:08 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı
17:08 HSK, 10 büyükelçinin yaptığı çağrıya "yargı bağımsızdır" vurgusu yaptı
17:07 Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi
17:04 CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "ihraç" resti: Ayrılsam da başka partiye geçmem
16:57 Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı
16:57 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti
16:43 HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun
16:29 Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz
16:11 Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz
Ankara'da hekimler uzun çalışma saatlerini protesto etti Ankara'da hekimler uzun çalışma saatlerini protesto etti         
17:11
HSK, 10 büyükelçinin yaptığı çağrıya HSK, 10 büyükelçinin yaptığı çağrıya "yargı bağımsızdır" vurgusu yaptı         
17:08
CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "ihraç" resti: Ayrılsam da başka partiye geçmem         
17:04
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri         
16:57
HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun         
16:43
Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz         
16:12
Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu         
15:59
Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi         
15:44
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız         
15:08
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti         
14:15
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum         
14:13
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 17:17:08. #1.12#
SON DAKİKA: BM, Mali'de askeri geçiş hükümetinin seçimleri geciktirmeden yapmasını istiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement