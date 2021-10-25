BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilciliğine Singapurlu diplomat Noeleen Heyzer getirildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, BM Myanmar Özel Temsilciliğine Heyzer'i atadığını duyurdu.
2007-2014 yılları arasında BM Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun ilk kadın genel sekreteri olan Heyzer, BM'de çeşitli görevlerde bulundu.
Heyzer, İsviçreli diplomat Christine Schraner Burgener'in yerini alacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › BM Myanmar Özel Temsilciliği görevine Singapurlu diplomat Noeleen Heyzer getirildi - Son Dakika