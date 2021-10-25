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BM Myanmar Özel Temsilciliği görevine Singapurlu diplomat Noeleen Heyzer getirildi - Son Dakika

BM Myanmar Özel Temsilciliği görevine Singapurlu diplomat Noeleen Heyzer getirildi

25.10.2021 23:53
BM Myanmar Özel Temsilciliği görevine Singapurlu diplomat Noeleen Heyzer getirildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilciliğine Singapurlu diplomat Noeleen Heyzer getirildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilciliğine Singapurlu diplomat Noeleen Heyzer getirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, BM Myanmar Özel Temsilciliğine Heyzer'i atadığını duyurdu.

2007-2014 yılları arasında BM Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun ilk kadın genel sekreteri olan Heyzer, BM'de çeşitli görevlerde bulundu.

Heyzer, İsviçreli diplomat Christine Schraner Burgener'in yerini alacak.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Diplomat, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Myanmar Özel Temsilciliği görevine Singapurlu diplomat Noeleen Heyzer getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Myanmar Özel Temsilciliği görevine Singapurlu diplomat Noeleen Heyzer getirildi - Son Dakika
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