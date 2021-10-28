BM Özel Raportörü, Zimbabve'ye yönelik yaptırımların sonlandırılması çağrısında bulundu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Alena Douhan, Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Zimbabve'ye yönelik ekonomik yaptırımlarını sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Times Live'nin haberine göre, AB ve ABD'nin uyguladığı yaptırımların insan haklarına yönelik etkilerini araştırmak üzere Zimbabve hükümeti tarafından davet edilen Douhan, ülkenin çeşitli bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Douhan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Zimbabve'ye uygulanan yaptırımların halkın gıda güvenliği ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel insan haklarından yararlanmaları üzerinde olumsuz etki doğurduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Yaptırımların Zimbabve'de kamu kuruluşların işleyişini ve hizmet sunumunu sınırladığını belirten Douhan, "Bu durum Zimbabwe halkının kalkınma hakkını baltalıyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını engelliyor." dedi.

Douhan, Zimbabve'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Afrika'nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Zimbabve'ye yönelik ABD ve AB yaptırımları ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Bu süreçte tarım ve madencilik gibi sektörler zarar görürken ülkenin para biriminin hızla değer kaybetmesi hiperenflasyona neden oluyor.