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BM raportöründen Kuzey Kore'ye yaptırımların kıtlık riski nedeniyle gevşetilmesi çağrısı - Son Dakika

BM raportöründen Kuzey Kore'ye yaptırımların kıtlık riski nedeniyle gevşetilmesi çağrısı

23.10.2021 00:29
BM raportöründen Kuzey Kore'ye yaptırımların kıtlık riski nedeniyle gevşetilmesi çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, ülkede kıtlık riski nedeniyle nükleer programı yüzünden uygulanan bazı yaptırımların gevşetilmesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, ülkede kıtlık riski nedeniyle nükleer programı yüzünden uygulanan bazı yaptırımların gevşetilmesi çağrısında bulundu.

Quintana, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden kıtlık riskinin de arttığına dikkati çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un salgın nedeniyle aldığı sert önlemlerin ülkeyi izole ettiğini ve halkın temel ihtiyaçlardan yoksun kaldığını belirten Quintana, sınırlar kapalı kaldığı sürece kıtlık riskinin de büyüyeceği uyarısı yaptı.

Quintana, BM Güvenlik Konseyi'ne kıtlık riski nedeniyle Kuzey Kore'ye uygulanan bazı yaptırımları gevşetmeyi gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Kuzey Kore, Nükleer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM raportöründen Kuzey Kore'ye yaptırımların kıtlık riski nedeniyle gevşetilmesi çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM raportöründen Kuzey Kore'ye yaptırımların kıtlık riski nedeniyle gevşetilmesi çağrısı - Son Dakika
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