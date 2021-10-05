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BM, Somali'de 1000'e yakın kişinin toplu göçe zorlanmasına tepki gösterdi - Son Dakika

BM, Somali'de 1000'e yakın kişinin toplu göçe zorlanmasına tepki gösterdi

05.10.2021 13:49
BM, Somali'de 1000'e yakın kişinin toplu göçe zorlanmasına tepki gösterdi, System.String[]

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'nin Sool bölgesinde yaşayan yaklaşık 1000 kişinin, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland tarafından toplu halde göçe zorlanmasına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'nin Sool bölgesinde yaşayan yaklaşık 1000 kişinin, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland tarafından toplu halde göçe zorlanmasına tepki gösterdi.

OCHA, Somali'nin Sool bölgesinde yaşayan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1000'e yakın kişinin zorla yerinden edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgedeki sivillerin güvenlik sorunları gerekçe gösterilerek 2-3 Ekim tarihlerinde gözaltına alınmalarının ardından göçe zorlanmasının derin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Gelecek günlerde daha fazla kişinin göçe zorlanacağına dair bilgiler alındığına dikkat çekilen açıklamada, bu insanların insani yardım ve korunmaya ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca göçe zorlanan insanlara destek amacıyla uluslararası ve yerel yardım kuruluşlarına çağrı yapıldı.

Yerel basındaki habere göre ise söz konusu kişilerin Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'e göç ettikleri ve güvenlik gerekçesiyle bu kararın alındığı aktarıldı.

Tek taraflı bağımsızlığını ilan etti

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Somali'nin uzun yıllardır siyasi çekişme yaşadığı özerk bölgesi Somaliland, geçen sene Somali ile yaptığı müzakerelerde bağımsızlık isteğinden vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofi, Birleşmiş Milletler, Bağımsızlık, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Somali'de 1000'e yakın kişinin toplu göçe zorlanmasına tepki gösterdi - Son Dakika


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