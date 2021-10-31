BM Sudan Temsilcisi Peretz, azledilen Başbakan Hamduk'un hala ev hapsinde olduğunu söyledi - Son Dakika

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, azledilen Başbakan Abdullah Hamduk'un hala zorunlu ikamete tabi tutulduğunu, kendisiyle ara buluculuk seçeneklerini görüştüklerini bildirdi.

Peretz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, zorunlu ikamete tabi tutulduğu başkentteki konutunda görüştüğü Hamduk'un durumunun iyi olduğunu belirterek "Sudan'da ara buluculuk seçenekleri ve krizden çıkışın yollarını ele aldık." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, Sudan ordusuna, "gözaltındakileri derhal serbest bırakma ve azledilen Başbakan Abdullah Hamduk'a tam özgürlük sağlama" çağrısı yapmıştı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.