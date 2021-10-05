BM Yemen Özel Temsilcisi, Aden'de Başbakan ve BAE destekli GGK'nin lideriyle görüştü - Son Dakika

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, göreve geldiği günden bu yana ilk kez geçici başkent Aden'i ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'i "ülkede barışı sağlamak için farklı bir yaklaşım bulmaya, barışın önündeki engelleri ortaya çıkarmaya ve kötüye giden ekonomik durumu iyileştirme çabalarına destek vermeye" çağırdı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Abdulmelik, Aden'i ziyaret eden BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg ile bir araya geldi.

Görüşmede Abdulmelik, "çatışmaları kökünden çözerek barışı sağlama yolunda farklı bir yaklaşım bulunması ve barışı engelleyen tarafın açık ve net bir şekilde belirlenmesi için BM Temsilcisi ile beraber çalışmaya çok istekli" olduklarını ifade etti.

Yemen Başbakanı, BM Temsilcisi'nden ülkesi için destek istedi

Başbakan Abdulmelik, BM Temsilcisi Grundberg'i "hükümetin ekonomik durumu ele almak için bölgesel ve uluslararası desteği harekete geçirme çabalarına destek vermeye" çağırırken, Yemen'deki açlık krizine ilişkin uluslararası yayınların mevcut durumun vahametini gözler önüne serdiğini vurguladı.

Mevcut ekonomik darboğazdan çıkmak için BM desteğini istediklerini kaydeden Abdulmelik, Yemen'de barış çabalarına ilişkin ise "İran'ın Husi milisler üzerinden dünyaya karşı saldırgan tavrında ısrar etmesiyle barış sağlanamayacak." ifadesini kullandı.

GGK, Yemen'de kapsamlı barış müzakerelerine dahil olmak istiyor

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi de Aden'de BM Temsilcisi Grundberg ile bir araya geldi.

Zubeydi, Grundberg'i "Yemen'de kapsamlı barış müzakerelerine GGK'yi dahil etmeye" çağırdı.

GGK'ye bağlı internet sitesinde yer alan habere göre Zubeydi, GGK'nin barış sürecinin tüm evrelerine "ana taraf" olarak katılması gerektiğini söyledi.

BAE tarafından desteklenen GGK, uzun süredir geçici başkent Aden'i kontrol altında tutuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.