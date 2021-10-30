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BMGK'nin barış gücü misyonunun görev süresini uzatmasına Polisario Cephesi'nden tepki - Son Dakika

BMGK'nin barış gücü misyonunun görev süresini uzatmasına Polisario Cephesi'nden tepki

30.10.2021 23:41
BMGK'nin barış gücü misyonunun görev süresini uzatmasına Polisario Cephesi'nden tepki

Fas yönetimiyle Batı Sahra'da gerginlik yaşayan bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini uzatmasına tepki gösterdi.

Fas yönetimiyle Batı Sahra'da gerginlik yaşayan bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini uzatmasına tepki gösterdi.

Polisario Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "BMGK kararı, 13 Kasım 2020'den bu yana bölgede devam eden savaş durumunu tamamen görmezden geldiği için ciddi bir kayıptır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Polisario Cephesi, gelecekte yeni bir ateşkes olmayacağını çok net bir şekilde ilan ediyor." ifadesi kullanıldı.

BMGK, Fas'ın Batı Sahra bölgesinde bulunan BM barış gücü MINURSO'nun görev süresini 31 Ekim 2022'ye kadar bir yıl daha uzatma kararı vermişti.

Faslı yetkililerden, Polisario Cephesi'nin açıklamasına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

Polisario Cephesi ile Fas arasındaki gerginlik

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor. Fas, Cezayir'i ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Sorunun çözümü konusunda bir süredir yeni gelişme yaşanmazken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mayıs 2019'da istifa eden Horst Köhler'in yerine 6 Ekim'de Batı Sahra Özel Temsilciliğine Staffan de Mistura'yı atadığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BMGK'nin barış gücü misyonunun görev süresini uzatmasına Polisario Cephesi'nden tepki - Son Dakika


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