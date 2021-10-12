Bodrum açıklarında 49 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum açıklarında 49 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3 ayrı olayda Yunan askeri tarafından Türk karasularına itilen lastik botlar içerisindeki 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3 ayrı olayda Yunan askeri tarafından Türk karasularına itilen lastik botlar içerisindeki 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bir başka olayda ise Yunan adalarına geçmeye çalışan 22 göçmen yakalandı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, farklı saatlerde gerçekleşen 3 ayrı olayda; Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. Belirtilen yere gönderilen Sahil Güvenlik botlarına alınan toplamda 49 göçmen, karaya çıkartıldı. Sabaha karşı yaşanan diğer göçmen olayında ise lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler karaya çıkartıldı. 4 olayda limana getirilen toplam 71 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi. - MUĞLA

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