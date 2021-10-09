Üye Girişi
Bodrum Adliyesi sokak köpeklerini sahiplendi - Son Dakika

Bodrum Adliyesi sokak köpeklerini sahiplendi

09.10.2021 15:13
Bodrum Adliyesi sokak köpeklerini sahiplendi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bodrum Hayvan Hakları Derneğinin ortak çalışmasıyla Hayvanları Koruma Günü düzenlendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bodrum Hayvan Hakları Derneğinin ortak çalışmasıyla Hayvanları Koruma Günü düzenlendi.

Bodrum Adliyesindeki etkinliğe, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Cumhuriyet Savcısı Remzi Vatandaş, Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Agar, Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, adliye personeli, Denetimli Serbestlik Personeli ve Dernek Yöneticileri katıldı.

Başsavcı Arslan, yaptığı açıklamada, toplum olarak gerek sokak gerekse yaban hayvanlarının yaşam haklarının varlığı konusunda farkındalık değerlerinin artırılması, toplumun bilinçlendirilmesi sürecine katkıda bulunmaktan onur duyduklarını söyledi.

İnsanların sokak hayvanlarıyla aynı ortamları paylaştığına işaret eden Arslan, "Sokak hayvanlarımızın da bir canı olduğunu, bizlerin bakımına muhtaç olduklarını biliyoruz. Bundan dolayı da Adliyemize Torba Hayvan Barınağından 5 adet köpek ve adını adalet verdiğimiz bir adet kediyi sahiplenerek topluma örnek olmaktan dolayı onur duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Agar da Bodrum Hayvan Haklarını Derneği ile ortak çalışmalar yaptıklarını, Denetimli Serbestlik bünyesinde yükümlü olarak dosyası bulunan vatandaşlara yönelik hayvan hakları farkındalık kazandırma çalışmaları kapsamında seminerler verdiklerini kaydetti.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ise Bodrum Adliyesine ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkililerine, hayvan hakları alanındaki duyarlılığı ve destekleri için teşekkür etti.

Torba Hayvan Barınağı yetkililerince iki doz aşıları yapılan 5 köpek, adliye teşkilatınca sahiplendirilmek üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan'a teslim edildi.

Köpeklerin aşıları tamamlandıktan sonra başsavcı Arslan'ın talimatıyla adliye bahçesine konulacak kulübelerde bakılacağı öğrenildi.

Denetimli Serbestlik, Hayvan Hakları, Cumhuriyet, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum Adliyesi sokak köpeklerini sahiplendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Muslera hayranı çıktı 15:13 Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Muslera hayranı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz 14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz Fenerbahçe'nin ertelenen 328 milyon liralık borcu kapıya dayandı 14:37 Fenerbahçe'nin ertelenen 328 milyon liralık borcu kapıya dayandı
Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde 14:32 Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor 14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür 13:05 Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür
Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak 12:36 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber 11:52 Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz
14:54 Fatih'teki kütüphane, bünyesindeki 40 bin kitapla büyük ilgi görüyor! Üye sayısı birçok ilçenin nüfusunu geride bıraktı
14:36 Fenerbahçe'nin ertelenen 328 milyon liralık borcu kapıya dayandı
14:33 Balkondan beton zemine düşen diş doktoru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
14:31 Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde
14:30 Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı
14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor
13:57 Çavuşoğlu, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına ser tepki gösterdi: Doğruları söylemiyorlar
13:55 Dolar rekor üstüne rekor kırdı! Kur 8,97 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
13:54 Cristiano Ronaldo'nun diyet listesi yalan çıktı! O da abur cubur seviyor
HDP, Erdoğan'ın HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto         
15:15
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme         
15:12
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
14:42
Hadise, istenmeyen gelin sorusuna cevap veremedi Hadise, istenmeyen gelin sorusuna cevap veremedi         
14:35
Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı         
14:30
Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı         
14:02
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik         
12:57
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı         
11:49
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 15:18:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum Adliyesi sokak köpeklerini sahiplendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement