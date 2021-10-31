Üye Girişi
BODRUM'DA 20 KEDİ ÖLÜ BULUNDU; TARIM İLACIYLA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE İNCELEME - Son Dakika

BODRUM'DA 20 KEDİ ÖLÜ BULUNDU; TARIM İLACIYLA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE İNCELEME

31.10.2021 18:03

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 farklı mahallede, tarım ilacıyla zehirlendikleri iddia edilen 20 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili Bodrum Belediyesi ekiplerince inceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 farklı mahallede, tarım ilacıyla zehirlendikleri iddia edilen 20 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili Bodrum Belediyesi ekiplerince inceleme başlatıldı. Ölen kedilerden biriyle kısa süre önce oynayan 6 yaşındaki bir çocuğun da fenalaşarak, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir site içerisinde 26 Ekim'de, mazgal içerisinde ve yollarda kedilerin hareketsiz yattığını görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan incelemede 15 kedinin öldüğü tespit edildi. Belediye ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, kedilerin kesin ölüm nedeninin tespiti için nekropsi yapılacağı bildirildi. Sitede yaşayanlar, kedilerin tarım ilacıyla zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. 10 gün önce Kumköy Mahallesi'nde 5 kedinin daha zehirlenerek öldürüldüğü belirtildi.

'ÖLEN KEDİMLE OYNAYAN ÇOCUĞUM RAHATSIZLANDI'

Her iki mahallede yaşanan kedi ölümleriyle ilgili geniş çaplı araştırma sürerken site sakinlerinden Krıstina Hiora (35), kedisinin öldüğü gün, onunla oynayan 6 yaşındaki oğlunun da rahatsızlandığını ve tedavisinin İzmir'de sürdüğünü söyledi. Hiora, "Haski cinsi köpeğim vardı. 3,5 ay önce öldü. Ölmeden önce veterinere götürdük fakat yapacak bir şey yoktu. Serum taktılar ancak kurtarılamadı. Veteriner tarım ilacıyla zehirlenip, öldüğünü söyledi. 2 ay kadar önce, bu defa yavru kedimi bahçe içerisinde ölü olarak buldum. 7 aylık bir başka yavru kedim var, ev kedisi hiç dışarıya çıkmayan. Geçen 26 Ekim'de balkonumuzda kötü durumda bulduk. Oysaki sadece o gün dışarı kaçmıştı. Veterinere götürdük, müdahale etti. Ancak o da kurtarılamadı. Zehirlenmeye bağlı öldüğünü söylediler. Bu sitede kedileri öldüren birileri var. Bizim sitede 15 ölü kedi bulundu. En son yavru kedim ölmeden kısa bir süre önce onunla oynayan 6 yaşındaki oğlum da aniden fenalaştı. Hastaneye gittik, sebebini bulamadılar. Bunun üzerine İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Kan tahlilleri verdik, sonuçlarını bekliyoruz. Çocuğum hala hasta ve ne olduğunu bilmiyoruz. Sürekli kediyle oynuyordu. Korkuyorum, bu zehir inşallah çocuğuma geçmemiştir. Ayrıca bugün, evimin alt kattında bulunan odadaki sinekliği birileri yırtmış ve beyaz tozlar bulduk. Sineklik üzerine sürmüşler zehri ve evin içerisine atmışlar. Şikayette bulunduk defalarca ama sonuç alamadık" dedi.

'VETERİNERİMİZ, KEDİLERİ TARIM İLACININ ZEHİRLEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Kedilerin öldüğünü duyunca Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduğunu belirten site sakinlerinden Makbule Balkanlı (42) da "Daha önce burada 2,5 yaşında arkadaşımızın çocuğuyla, benim köpeğim oynuyorlardı. Köpeğim yerde bir kemik parçası buldu ve yedi. Yemesiyle birlikte kasları seğirmeye başladı. Hemen veterinere götürdüm. Müdahalenin ardından köpeğimi kurtardık. Daha sonra site gruplarına belirttim durumu. Gruptan, 'köpeğim ve kedilerim zehirlendi' diye mesajlar geldi. 5 gün önce 6 yavru kedi yerde cansız yatıyordu.

Durumu Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na bildirdim. Ölen kedinin 1'ini biyokimyasal, tanısal görüntülemeye; nekropsiye gönderdik. Maalesef henüz bir sonuç alamadık. Söz konusu kedi, köpek olunca yeterli derecede ilgilenilmiyor. Veterinerimiz, 'Bir çocuk buradan bulduğu kemiği tutup, ağzına götürse onu kurtaramazdık' dedi. Kedileri zehirleyen şeyin, bir tarım ilacı olduğunu söyledi. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Kediler çoğaldığı, yeni yavrular çıktığı zaman zehirleme yapılıyor' diye konuştu.

BODRUM'DA 20 KEDİ ÖLÜ BULUNDU; TARIM İLACIYLA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE İNCELEME
BODRUM'DA 20 KEDİ ÖLÜ BULUNDU; TARIM İLACIYLA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE İNCELEME
BODRUM'DA 20 KEDİ ÖLÜ BULUNDU; TARIM İLACIYLA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE İNCELEME
BODRUM'DA 20 KEDİ ÖLÜ BULUNDU; TARIM İLACIYLA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE İNCELEME

Bodrum, Tarım, Ekim, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA 20 KEDİ ÖLÜ BULUNDU; TARIM İLACIYLA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE İNCELEME - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti 17:52 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü 16:54 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü Böylesi görülmedi! Metrodaki yolculara asit döküp yakmaya çalıştı, 1'i ağır 15 yaralı var 16:35 Böylesi görülmedi! Metrodaki yolculara asit döküp yakmaya çalıştı, 1'i ağır 15 yaralı var
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş 16:18 Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Alanyaspor'un yıldızı Cristian Borja, zincirleme trafik kazası geçirdi 16:08 Alanyaspor'un yıldızı Cristian Borja, zincirleme trafik kazası geçirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi 15:32 Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu 15:29 Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu 13:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:56 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı
17:51 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti
17:50 Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
16:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:53 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü
16:53 Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu
16:32 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş
16:09 Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor
16:07 Alanyaspor'un yıldızı Cristian Borja, zincirleme trafik kazası geçirdi
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar kaldırılıyor! Bu yasakla vatandaşın kandırılması önlenecek Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar kaldırılıyor! Bu yasakla vatandaşın kandırılması önlenecek         
17:05
Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu         
16:53
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım         
15:31
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı         
13:10
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti         
10:41
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü         
10:25
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 18:11:10. #1.11#
SON DAKİKA: BODRUM'DA 20 KEDİ ÖLÜ BULUNDU; TARIM İLACIYLA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE İNCELEME - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement