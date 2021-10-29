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BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU - Son Dakika

BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU

29.10.2021 23:33

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyet'in 98'inci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyet'in 98'inci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sahnedeki zeybek performansı ise büyük beğeni topladı.

Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü Belediye Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlik öncesi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri vatandaşlara bayrak dağıttı. Fener alayı ve kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik Belediye Meydanı'nda son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa binlerce Bodrumlu katıldı. Sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın zeybek performansı büyük beğeni topladı. Tören, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından Ozan Doğulu ve Fuat İnan sahne alırken Bodrumlulara unutulmaz anlar yaşattı.

Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Cumhuriyet ilelebet, payidar kalacaktır. Kıyamete kadar payidar kalacaktır, bu çok çalışarak olacak. Çocuklarımızı çok iyi eğiterek, öyle hamasetle olmayacak çok çalışarak olacak. Cumhuriyet kolay kazanılmadı, bu ülke Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda çok şehit verdi. Lise talebeleri savaş meydanlarında koşa koşa can verdiler" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet barıştan yanadır, kardeşlikten yanadır, sevgiden ve barıştan yanadır. Alın teridir cumhuriyetimiz. Emektir, emekçiden yanadır. Anadolu'nun zaferidir, ulusal mücadelenin direnişin savaşın yükünü üstlenen, çilesini çeken askerlerimizin, halkımızın zaferidir" dedi.

BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU

Ahmet Aras, Cumhuriyet, Zeybek, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU - Son Dakika


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