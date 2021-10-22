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Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı - Son Dakika

Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı

22.10.2021 18:58
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa Birliği (AB) Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'un katılımıyla Avrupa İklim Değişikliği Farkındalık Haftası kapsamında deniz kirliliği farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa Birliği (AB) Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'un katılımıyla Avrupa İklim Değişikliği Farkındalık Haftası kapsamında deniz kirliliği farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte sergilenen sanatçı Şinasi Yelkenci'nin denizden çıkarılan çöplerle yaptığı sanat eserleri beğeni topladı.

Bodrum Belediyesi Gümbet Sahili'nde, Avrupa İklim Değişikliği Farkındalık Haftası kapsamında deniz kirliliği farkındalığı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, sanatçı Şinasi Yelken ve ilkokul öğrencileri katıldı. Etkinlik öncesinde Başkan Aras, Büyükelçi Landrut'a Bodrum kıyıları hakkında bilgi verdi. Etkinliğe katılan öğrenciler deniz kıyısında atık çöpleri topladı. Öğrenciler toplanan atık çöplerle, sanat çalışması yaptı. Başkan Aras ve Landrut'l öğrencilerin çalışmalarını izleyerek bir süre sohbet etti. Öte yandan, sanatçı Şinasi Yelken'in denizden çıkarılan çöplerle yaptığı sanat eserleri büyük beğeni toplarken, Başkan Aras ve Büyükelçi Landrut sergilenen sanat eserlerini inceledi.

'KURAKLIK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'Etkinlik öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Avrupa Birliği Delegasyonu daha öncede Bodrum'u ziyaret etmişti. Özellikle deniz kirliliği konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli, etkinlikler yapmıştık. Aynı şekilde bugün büyükelçimizin başkanlığında gelen delegasyonla beraber büyük bir katılımla hem çevre gönüllüleri hem de öğrencilerimizin katılımıyla Gümbet Sahili'nde farkındalık projesi yürütülüyor. Dünyada iklim krizi gündemde ve bu iklim krizinden en fazla etkilenen bölgelerin arasında Akdeniz tabii ki Anadolu ve Bodrum da var. Bunun etkileri bu yaz çok acı bir şekilde hissettik. Orman yangınlarında orman alanları tahrip oldu. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. İklim kriziyle beraber yağmur rejiminin bozulması, içme suyu kaynaklarına ulaşmamızı tehlikeye atmakta. Biz de Avrupa Birliğimizin 'Gree Deal' yaklaşımını benimsiyoruz, Bodrum'da yeşil mutabakat eylem planı hazırlamak için girişimlere başladık" dedi.'KÜRESEL ISINMANIN AŞISI YOK'Etkinlikte konuşan Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, "Ekonomik ve toplumumuzun karşısındaki yeşil dönüşümler hem bizim neslimiz hem de gelecek nesiller için, aslında çok büyük bir mücadele. Küresel ısınmanın aşısı yok, hepimizin bu çalışmalara dahil olması gerek. Hükümetler, belediyeler ve aynı zamanda bireyler de iklim dönüşümü ve değişimine katılmalı. Çünkü dünyamızı yaşanabilir bir dünya olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.

Etkinlik öğrenciler ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.


Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı
Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Gümbet, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı - Son Dakika


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