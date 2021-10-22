BODRUM'DA EKİM AYINDA DENİZ KEYFİ - Son Dakika

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi.

Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgeleri yağışlı ve soğuk havanın etkisi altındayken, Bodrum'da 23 dereceyi bulan güzel havayla, 23 derecelik deniz suyu sıcaklığını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kumbahçe Plajı'nda denize girdi. Bazı yabancı turistler şezlongda güneşlenip kitap okurken, bazıları da denizin keyfini çıkardı. Yaz aylarını aratmayan görüntülere rastlanan plajda, bazı yerli turistler de yürüyüş yapıp, keyifli vakit geçirdi.