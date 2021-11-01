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BODRUM'DA GÖRE YAPAN ŞAİR POLİS, 2'NCİ KİTABINI ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR - Son Dakika

BODRUM'DA GÖRE YAPAN ŞAİR POLİS, 2'NCİ KİTABINI ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

01.11.2021 11:08

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan polis memuru Zekeriya İlhan (52), 1 yıl önce çıkardığı ve kendi yaşadıklarını anlattığı şiir kitabının ardından, 2'nci kitabı için yeniden kalemine sarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan polis memuru Zekeriya İlhan (52), 1 yıl önce çıkardığı ve kendi yaşadıklarını anlattığı şiir kitabının ardından, 2'nci kitabı için yeniden kalemine sarıldı. 30 yıllık meslek hayatında ve özel yaşantısında yaşadığı olayları kaleme alan İlhan, 2'nci kitabının yakın zamanda okuyucuyla buluşacağını söyledi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde doğan ve 30 yıldır polis memuru olarak görev yapan Zekeriya İlhan geçtiğimiz sene 'Rüyadaki Vuslat' isminde şiir kitabı çıkardı. Lise yıllarında okuduğu şiirlerden etkilenerek, şiirler yazan İlhan, meslek hayatı boyunca ilham aldığı ve yaşadığı her olayı mısralarına dökerek, 120 şiir yazdı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı koruma memuru olarak görev yapan İlhan, yayınladığı ilk kitabının ardından okuyuculardan gelen pozitif yorumlardan sonra 2'nci kitabını çıkarmaya hazırlanıyor. Öte yandan, İlhan 'Rüyadaki Vuslat' kitabından elde edeceği gelirle, bir okulda akıllı sınıf yaptırmak istiyor. Spor yapmayı ve yürüyüş yapmayı seven İlhan, emekli olduktan sonra edebiyata yoğunlaşacağını belirtti.

'YAŞAMIŞ OLDUĞUM DUYGULARI ANLATIYOR'

Yazdığı şiirlere duygularını yansıttığını belirten Zekeriya İlhan, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptım. Meslek hayatım içerisinde kitap ve yazma sevdası vardı. Özellikle bulunduğum yerde oturduğum yerde şiir yazabiliyordum. Lise yıllarından bu yana şiir yazıyorum. 120 şiirim var, bir yıl önce çıkarmış olduğum 'Rüyadaki Vuslat' kitabımda 80 şiir var. Kitabım, aşk ve sevda üzerine yazılı şiirlerden oluşmakta. Şiiri lise yıllarında okuduğum 'Han Duvarları' ile 'Yolcu ve Arabacı' şiirlerinden esinlenerek şiir yazmaya karar verdim. Daha önce zaman zaman yazıyordum ama onu şiir saymak olmazdı. Lise 2'den sonra düzenli olarak şiir yazmaya başladım. Kitap, tümüyle benim yaşamış olduğum duygulardan oluşuyor. Daha önce şiirlerimi ajandaya yazardım. Kitap haline getirmeyi hiç düşünmemiştim. Birkaç şair abim ve şiirlerimi okuyan bazı büyüklerimizin tavsiyeleriyle kitap haline getirmeye karar verdim. 1 yıl içerisinde çok güzel ilgi gördü. Benim idealim vardı, okul yapabilmek gibi. Kitaptan elde edeceğim gelirle, milli eğitimin göstereceği bir sınıfta akıllı sınıf yapmayı istiyorum ifadelerini kullandı.

'POLİS OLMAM ŞİİR YAZMAMDA ÇOK FAYDALI'

2'nci şiir kitabını çıkarmak için çalışmalarının sürdüğünü söyleyen İlhan, Şiir benim doğamda var olan bir şey, kitap çıktıktan sonra da yazmaya devam ettim. 2'nci kitap hazırlıkları devam ediyor. Daha profesyonel olarak okuyucuyla buluşacak. Doğa, insan, sevda, ayrılık ve aşk üzerine var olan bütün şiirleri 2'nci kitapta toplayacağım. Benim kitabım yaşanmışlıklar kitabıdır. Kitabımın 1'inci şiiri 'Miras' şiiri, bir cenazedeyken aklıma geldi. Tabut taşırken kalbimde başka omzumda başka bir ağırlık vardı. O an aklıma geldi, kalbimdeki mi ağır omzumda ki tabut mu ağır Bu şiirimi o gün yazdım. Anlatmak istediğim vuslatsız kalan bir sevdanın ağırlığı. 'Rüyadaki Vuslat' bir insanın özlemini rüyasında görmesini anlatan şiirdir. Polis olmam şiir yazmamda çok faydalı oldu. Çünkü toplumun her kesiminde her olaya gidiyorsunuz ve bu da ufkunuzu açıyor diye konuştu.

BODRUM'DA GÖRE YAPAN ŞAİR POLİS, 2'NCİ KİTABINI ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR
BODRUM'DA GÖRE YAPAN ŞAİR POLİS, 2'NCİ KİTABINI ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR
BODRUM'DA GÖRE YAPAN ŞAİR POLİS, 2'NCİ KİTABINI ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR
BODRUM'DA GÖRE YAPAN ŞAİR POLİS, 2'NCİ KİTABINI ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

Polis Memuru, Bodrum, Polis, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA GÖRE YAPAN ŞAİR POLİS, 2'NCİ KİTABINI ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BODRUM'DA GÖRE YAPAN ŞAİR POLİS, 2'NCİ KİTABINI ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR - Son Dakika
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