Bodrum'da markette çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bodrum'da markette çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan market kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan market kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'ndeki markette gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini saran alevlere, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Yangın bir süre sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle market kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika

Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı

Henüz 29 yaşında! Doktorların teşhis koyamadığı genç bir ayda yatağa mahkum oldu

Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe

Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular

Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak

Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü

Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi

Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı