Bodrum'da otomobil içme suyu hattı çukuruna düştü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobil, içme suyu hattı çukuruna düşen iki kişi kurtarıldı.
Yahşi Mahallesi Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi'nde, içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından hattan çıkan tazyikli sular çevreye yayıldı.
Yoldan geçen bir otomobil açılan çukura düştü. Araçta bulunan iki kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Belediye ekiplerince bölgede güvenlik tedbiri alındı, onarım çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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