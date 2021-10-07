Bodrum'da yükümlülere yönelik hayvan hakları konferansı düzenlendi - Son Dakika

Muğla'da Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bodrum Hayvan Hakları Derneğince, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yükümlülere yönelik konferans düzenlendi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen konferansa, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Doğan ve kurum personeli ile Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ve başkan yardımcısı Yıldız Kürkçü de katıldı.

Ruhşen Doğan, burada yaptığı konuşmada, hayvan hakları koruyucusu olmakta gönüllü olan kuruluşlarla çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını, benzer çalışmaları gelecek dönemde kurumsal olarak artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Füsun Uslu ise hayvanların günlük yaşamda insanlarla birlikte yaşadığına dikkati çekerek, "Bir kap su ya da mama vermeliyiz. Hayvan barınaklarından mümkün olduğunca hayvanları sahiplenmemiz gerekir. Sokak hayvanlarına yapılan yardımlar manevi duyguları da pekiştirmektedir." dedi.

Yanlarında getirdikleri kuru mamaları yükümlülere dağıtan Uslu, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hayvan hakları konusunda duyarlı davranmasından mutlu olduklarını ve her zaman ortak çalışma içerisinde bulunacaklarını dile getirdi.