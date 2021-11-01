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Bodrum, hepimizin - Son Dakika

Bodrum, hepimizin

01.11.2021 22:12
Bodrum, hepimizin

Bodrum'da düzenlenen Güz Panayırı'nda Bodrumlular gastronomi, müzik ve sanat dolu bir gün geçirdi

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Ünlü sanatçı Zeynep Casalini ve Özgehan Şahin tarafından, Bodrum'un farklı yönlerini, insanlarını,güzelliklerini farklı etkinliklerle tanıtmak amacıyla ortaya çıkartılan 'Başka Bir Bodrum' markasının organizasyonunda, Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Ortakent Pazar Yeri'nde düzenlenen Güz Panayırı, gün boyu renkli görüntülere sahne olurken, panayıra katılanlar, organik yiyecekler, farklı sanatsal ürünler ve daha birçok özgün ürünü inceleyerek satın alma fırsatı buldu.

BU TÜR ETKİNLİKLER ÇOĞALACAK

Gün boyu müzik eşliğinde devam eden panayıra katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu tür etkinliklerin Bodrum'da artarak devam etmesi için her türlü desteği vereceklerini belirterek, Bodrum'da tüm pazar yerlerinin haftada bir gün değil, her gün çeşitli etkinliklerle daha canlı yaşam alanlarına kavuşacağını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bu tür etkinlikler Bodrum'da yıl boyu sürmeli. Bu pazar yerlerimiz bizim haftada bir gün kullanacağımız yerler değil, Bodrum'da her metrekare çok değerli. Bu nedenle bu pazar yerlerimizi böyle dolduralım. Çok önemli bir çalışma, bunları genişletip, geliştireceğiz."

BODRUM HEPİMİZİN…

Başkan Aras, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Ayrıca evde üretime önem vereceğiz. Ev kadınlarının ürettiklerini değerlendirmelerini sağlayacağız. Aynı zamanda organik üretime, yeşile, doğaya, çevreye saygıyı da buralarda tekrar gündeme getireceğiz. Bodrum hepimizin. Herkes sahip çıkmak zorunda ve görüyorum ki sizler çok iyi sahip çıkıyorsunuz."

BAŞKA BİR BODRUM ETKİNLİKLERİ YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

'Başka Bir Bodrum' kurucularından sanatçı Zeynep Casalini, bu tür etkinlikleri Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle yıl boyu sürdürmeyi hedeflerini belirterek şunları söyledi;

"Amacımız, uzun bir pandemi döneminden sonra yerel üreticiler ile Bodrumlu tasarımcıları bir araya getirerek; Bodrumlulara gastromi, müzik ve sanat dolu bir panayır yaşatmaktı.

80'den fazla standın arasında Tarko, Bodrum Tohum Derneği, Başka Bir Hayat Diliyorum, Bodrum Engelliler Vakfı, Bodrum Edebiyat ve Sanat Platformu, Yanındayım Derneği yer aldı.

Panayır katılımcıları ve ziyaretçileri bu güzel atmosferden çok memnun kaldılar.Panayırlar, festivaller ve içinde Bodrum olan pek çok sosyal farkındalık taşıyan etkinlikler yıl boyunca devam edecek."

HOŞ BİR ETKİNLİK İÇİNDE BULDUK KENDİMİZİ

Güz Panayırı'na bir çok stantla katılan Bodrum Tohum Derneği Başkanı Ercan Arıkan, etkinliğin Bodrum'da çok yakıştığını belirterek, "Bodrum Tohum Derneği olarak iki yıldır her hafta üreticilerimizin; ata tohum, zehirsiz tarım ve temiz gıda ilkelerimiz doğrultusunda ürettiklerini Ortakent pazarda vatandaşlarla buluşturuyoruz. Derneğimizin 8. yaş gününü kutlayacağımız bu günlerde hafta sonu hoş bir etkinlik içinde bulduk kendimizi.

Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Başka Bir Bodrum platformunun düzenlediği Bodrum Güz Panayırı'nda dernek üreticilerimiz ve 90'a yakın yerel işletme el yapımı ürünlerini Bodrumlular ile buluşturdu.Tohum çok önemli. Ata tohumlarını topluyoruz, takas yoluyla, daha fazla üreticinin olması için çalışıyoruz. GDO'lu ürünler, kimyasal gübre ve tarımsal ilaç, biz zehir diyoruz her şeye karşıyız. Geleneksel tarımı destekliyoruz. Bütün üyelerimizin ürünleri laboratuvarda test ediliyor. Hiçbir şekilde pestisit içermeyen, güvenle tüketilebilecek ürünler yetiştiriyor üreticilerimiz. Bunları da bu pazarlar yoluyla tüketicilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Aileleriyle birlikte panayıra katılan çocuklarda çeşitli atölyeler ile farklı çalışmalara katıldı. Sabah saatlerinde başlayan panayır akşam saatlerine kadar binlerce kişinin katılımıyla sona erdi.

Zeynep Casalini, Bodrum, Pazar, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bodrum, hepimizin - Son Dakika


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