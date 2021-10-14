'Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri' adı altında devam ediyor - Son Dakika

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri 11-12 Ekim günlerinde, Bodrum Kalesi'nde 'Naim' isimli Türk Filmi gösterimi ile başlamıştı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden sorumlu başkan yardımcısı Hüseyin Tutkun'un da katıldığı gösterimin ardından program Tepecik-Karaova ve Kemer Mahallelerinde 'Kral Şakir' ve 'Ailecek Şaşkınız' filmlerin gösterimi devam etti.

Yöre halkının, sosyo-kültürel zenginliğine katkı vermek, bir nebze olsun günlük sıkıntılarından uzaklaşarak ailecek kaliteli zaman geçirmelerini amaçladıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediyemizin halkımızla iç içe olduğu bu etkinliği düzenlememizde destek olan çalışanlarımıza ve cinemarine yönetimine teşekkür ederim. " dedi.

Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri;

Bahçeyaka, Çömlekçi, Gökpınar, Yeniköy, Kumköy, Çamlık, Pınarlıbelen, Çamarası, Sazlık, Çiftlik, Çırkan ve Kızılağaç Mahallerinde 20 Ekim tarihine kadar '7. Koğuştaki Mucize', 'Kral Şakir' ve 'Ailecek Şaşkınız' filmlerinin gösterimleri ile devam edecek.