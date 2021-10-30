BOĞAZ'DA GEMİ SÜRÜKLENDİ - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'nda Karadeniz'den Marmara'ya geçiş yapan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli konteyner gemisi Vaniköy açıklarında makine arızası yaptı. Demir atan gemi bir süre sürüklendikten sonra kıyıya metreler kala durdu.

İstanbul Ambarlı limanına yük taşıyan 102 metre boyundaki Panama bayraklı konteyner gemisi saat 15.00 sıralarında İstanbul Boğazı geçişi sırasında Vaniköy açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenmeye başlayan gemi, Klavuz kaptanın hemen demir atması ile durmaya çalıştı. Terse dönen gemi kıyıya metreler kala durabildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.Açıklamada, "Kılavuz Kaptanımızın yerinde ve etkin müdahalesiyle demir atan MEDKON MRA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda Kurtarma-7 ve Mehmetçik römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz eşliğinde Ahırkapı'ya çekilecek" bilgisi yer aldı.

MEDKON MRA isimli geminin sürüklenme anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, arıza yapan geminin Vaniköy tarafına doğru sürüklenmesi ve yönünün değişmesi görülüyor. Gemi kıyıya çarpmadan duruyor.