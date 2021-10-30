Boğaz'da gemi sürüklendi - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'nda Karadeniz'den Marmara'ya geçiş yapan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli konteyner gemisi Vaniköy açıklarında makine arızası yaptı. Demir atan gemi bir süre sürüklendikten sonra kıyıya metreler kala durdu.

İstanbul Ambarlı limanına yük taşıyan 102 metre boyundaki Panama bayraklı konteyner gemisi saat 15.00 sıralarında İstanbul Boğazı geçişi sırasında Vaniköy açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenmeye başlayan gemi, Klavuz kaptanın hemen demir atması ile durmaya çalıştı. Terse dönen gemi kıyıya metreler kala durabildi.