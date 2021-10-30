Üye Girişi
BOĞAZ'DA GEMİ SÜRÜKLENDİ (2) - Son Dakika

BOĞAZ'DA GEMİ SÜRÜKLENDİ (2)

30.10.2021 16:04
BOĞAZ'DA GEMİ SÜRÜKLENDİ (2)

İstanbul Boğazı Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi.

İstanbul DHA - İstanbul Boğazı Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.Açıklamada, "Kılavuz Kaptanımızın yerinde ve etkin müdahalesiyle demir atan MEDKON MRA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda Kurtarma-7 ve Mehmetçik römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz eşliğinde Ahırkapı'ya çekilecek" bilgisi yer aldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOĞAZ'DA GEMİ SÜRÜKLENDİ (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi 15:56 İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler 15:39 Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı 15:23 Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı 15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomideki son gelişmeler 14:52 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomideki son gelişmeler Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz 13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin

Son Dakika Haberleri
15:57 Otel odasında ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi Yozgat'ta ailesine teslim edildi
15:56 İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi
15:39 Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler
15:32 Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu gündemde yer aldı
15:23 Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı
15:18 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan
14:57 Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde
14:56 G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti
14:52 Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer
Otel odasında ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi Yozgat'ta ailesine teslim edildi Otel odasında ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi Yozgat'ta ailesine teslim edildi         
15:58
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin         
15:44
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu         
15:32
AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz         
15:20
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim         
13:28
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
Berk Oktay'dan boşanan Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski eşiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'dan boşanan Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski eşiyle aşk yaşamaya başladı         
09:26
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 16:09:14. #1.11#
SON DAKİKA: BOĞAZ'DA GEMİ SÜRÜKLENDİ (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement