Boğaz'ın 21 yıllık "gönüllü temizlikçisi" bu kez denizden nal çıkardı - Son Dakika

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Tarık Aşık, Boğaz'ın farklı noktalarına dalarak oltalardan kopan kurşunları, denize atılan çöpleri, şişeleri toplayarak yıllardır gönüllü bir temizlik işçisi gibi çalışıyor.

Aşık, 2000 yılından bu yana gönüllü olarak İstanbul'un farklı noktalarından denize dalıyor. Dalgıç kıyafetini giyiyor, tüpünü sırtlıyor ve Boğaz'ın mavi sularında kayboluyor. Mesleği de dalgıçlık olan Aşık, İstanbul'un incisi Boğaz'ın derinliklerini kirleten ne varsa çıkartıyor.

AA muhabirine, her dalışında özellikle misinalardan kopan onlarca olta kurşununu çıkardığını söyleyen Aşık, "Gönüllü olarak deniz altında temizlik yapıyorum. Genelde olta kurşununa denk geliyorum. Bulduğum olta kurşunlarını çıkarıyorum. Çünkü kurşun, denizdeki canlılara zarar veriyor. Balık tutanların oltasındaki kurşun kopunca çıkaramıyorlar, kurşun uzun süre deniz altında kalıyor." diye konuştu.

Beykoz, Emirgan, Çubuklu, Kandilli gibi noktalardan dalışlar gerçekleştirdiğini belirten dalgıç, denize nal gibi çok farklı objelerin atıldığını ifade etti.

Aşık, "Bazen deniz altından çok eski ürünler, tarihi eserler çıkıyor. Mesela bugün çok eski bir at nalı çıkardım. Tarihi belli olmayan bir adet mermi buldum. Gazoz şişeleri ve onlarca da olta kurşunu çıkardım. Geçen dalışımda çok eski gazoz şişelerine denk gelmiştim. Bazen kolye, küpe ya da yüzüğe denk geldiğim de oluyor." dedi.

Önceki dalışlarında on yıllarca önceye ait eşyalara denk geldiğini ifade eden Aşık, delikli demir para, eski PTT jetonları, 1950 yılına ait açılmamış bir likör şişesini de denizden çıkardığını kaydetti.

Denize atılan çöplerin deniz canlılarına zarar verdiğini hatırlatan Aşık, vatandaşları Boğaz'ın kirletilmemesi konusunda uyardı.