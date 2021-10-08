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Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak iddiası - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak iddiası

08.10.2021 15:49
Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak iddiası

Birinci derece doğal sit alanı olan Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi ve yakın çevresinin yapılaşmaya açılabileceği öne sürülmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından söz konusu alanın yapılaşmaya açılmasının kesinlikle mümkün olmadığını bildirilerek, yapılan açıklamada, "İddialar tamamen asılsızdır, yalandır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilinçli ve kötü niyetli bir yaklaşımdır, provokasyondur." ifadeleri yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Boğaziçi Üniversitesi ve kampüsünün bulunduğu alanın doğal sit statüsünün yanında Boğaziçi Kanunu hükümleri gereği ayrı bir koruma statüsüne de sahip olduğu belirtilerek söz konusu alanın yapılaşmaya açılmasının kesinlikle mümkün olmadığı bildirildi.

İDDİALAR SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlığın Twitter hesabından, bazı basın yayın organlarında "Boğaziçi Üniversitesinin imara açılacağı"na ilişkin iddialara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'de doğal korunan alanların statülerinin 2011'de başlatılan "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırmalar" ile bilim insanlarının da yer aldığı ve alanında uzman kişilerin katıldığı çalışmalarla titizlikle incelenip yeniden ele alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin bütün doğal sit alanlarında olduğu gibi Boğaziçi Üniversitesinin bulunduğu alanda da yine bilimsel çalışmalar sonucu doğal sit alanları daha korumacı bir yaklaşımla belirlenmiştir. Boğaziçi Alanı, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamındaki imar planı kararlarıyla korunmakta olup bu alanda mevcut eski sit statülerinin de herhangi bir derecesi bulunmamaktadır. Bakanlığımızca Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma raporlarındaki öneriler de göz önüne alınarak yapılan tescil işleminde 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na göre yapılaşmanın bulunduğu alanlar 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescillenmiştir."

"YENİ YAPILAŞMA MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Diğer taraftan yapılaşma kısıtlaması getirilen alanların yanı sıra doğal yapısını kaybetmemiş veya az kaybetmiş özellikte olan alanların da "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilip koruma kararının güçlendirildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi ve kampüsünün bulunduğu alan, doğal sit statüsünün yanında Boğaziçi Kanunu hükümleri gereği ayrı bir koruma statüsüne de sahiptir. Söz konusu alanda Boğaziçi Kanunu'na aykırı hiçbir uygulama ve faaliyetin gerçekleştirilmesi, yapılaşmaya açılması kesinlikle mümkün değildir. Ekolojik temelli bilimsel çalışmalar kapsamında yapılan tescil ile alanda mevcut yapı ve yerleşimler dışındaki yapılaşmaya izin verecek bir düzenleme söz konusu değildir. Ayrıca sit haritası incelendiğinde üniversite arazisindeki boş alanların ve yeşil dokunun tamamı nitelikli doğa koruma alanı olarak belirlenmiş olup bu statü 1. derece doğal sit statüsü ile eşdeğerdir. Bu alanlarda yeni yapılaşma mümkün değildir bu alan yeşil alan olarak korunacaktır."

"ALANIN İMARA AÇILACAĞINI İDDİA ETMEK YALANDIR"

Sürdürülebilir alanda ise üniversitenin mevcut bölüm binaları ve yurtların bulunduğuna işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Söz konusu haberde Boğaziçi Üniversitesindeki bir grubun yaptığı eylemler de hatırlatılarak 'Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak, turizm yapıları inşa edilecek' şeklinde spekülatif başlıklar kullanılarak alanın imara açılacağını iddia etmek tamamen asılsızdır, yalandır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilinçli ve kötü niyetli bir yaklaşımdır, provokasyondur. Sonuç olarak, Boğaziçi öngörünüm alanı ve sahil şeritlerinde koruma esasları ve yapılanma şartları, Boğaziçi Kanunu ve imar planı kapsamında belirlenmekte olup bu alanlarda Boğaziçi Kanunu'na aykırı hiçbir uygulama ve faaliyetin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi arazisine yönelik herhangi bir planlama çalışması bulunmamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak iddiası

Boğaziçi Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak iddiası - Son Dakika


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