Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 bin 817 öğrenci kampüs yurtlarına yerleştirildi - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi 3 bin 817 öğrencinin kampüs yurtlarına yerleştirildiğini, yurtlarda barınamayan öğrencilerinin olmadığını bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversiteye bu sene yeni kayıt yaptıran öğrenciler dahil olmak üzere İstanbul dışından gelen veya İstanbul'un kampüslere uzak ilçelerinde yaşayıp yurda başvuruda bulunan öğrencilere yurt imkanı sağlandı.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında pandemi nedeniyle kapalı olan öğrenci yurtlarına ilk aşamada 2019 yılı ve öncesi girişli yurtta barınan öğrenciler yerleştirildi. İkinci aşamada daha önce öğrenci yurtlarında kalmamış 2020-21 girişli öğrenciler yerleştirildi.

Buna göre İstanbul dışından ve İstanbul'un uzak ilçelerinden gelerek Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim görmeye hak kazanmış toplam 3 bin 817 öğrenci üniversitenin yurtlarında barınabilecek. İstanbul dışından gelen öğrenci sayısının geçen yıllara göre artış göstermesi nedeniyle yerleşimlerde üçüncü aşamayı bekleyen öğrencilerin de yerleşimiyle 2021 girişli 762 öğrenci kampüslerde konaklayabilecek.

2021-2022 Akademik Yılı'nda Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşip hazırlık okuyacak öğrenciler, Düzey Belirleme Sınavı (DBS) sonuçları dikkate alınarak kurlara göre sınıflandırıldı. Sınıflandırma sonucunda yüz yüze eğitim alacak P1 ve P2 kurunda olan ve yurt başvurusu yapmış İstanbul dışından veya uzak ilçelerinden gelen öğrencilerin tümü yurda kabul edildi.

Kilyos Kampüs'ünde bulunan YADYOK Hazırlık Okulu'nun sınıflarının pandemi şartlarında eğitim vermesinin sağlanması nedeniyle P3 ve P4 kurunda olan öğrenciler çevrimiçi eğitim alacak.

İstanbul'un yakın semtlerinde ikamet eden öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında misafir statüsünde barınabilecek. Bu kapsamda bulunan öğrencilerin de yurtlara yerleşimi için çalışmalar devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında öğrencinin bulunduğu sınıf, sosyo-ekonomik durum gibi kriterlerle öncelik sıralaması yapılan yurt başvurularında hazırlık eğitiminin ardından kalıcı yerleştirmeler yapılacak ve öğrenciler kendi rızalarıyla yurttan ayrılmadığı sürece yurt hakları korunmaya devam edecek. Erasmus, değişim programları, kayıt dondurma gibi nedenlerle yurttan ayrılan öğrenciler, üniversiteye dönüşte yurtta kalma hakkını kaybetmeden, ikamete devam edebilecek.

Öğrenci yurtlarında 104 kişilik kapasite karantina için ayrıldı

Yurtlarda barınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, hafta sonu hariç ayda beş gün mazeretsiz yurda gelmemesi halinde yurttan çıkarılması kuralı, 2021-22 eğitim-öğretim döneminde pandeminin oluşturduğu olağanüstü koşullarda eğitimin hibrit yapılması nedeniyle esnek şekilde uygulanacak.

Pandemi önlemleri çerçevesinde öğrenci yurtlarında 104 kişilik kapasitenin karantina için ayrılması ile olası Kovid-19 vakalarında öğrencilerin sıkıntı yaşamadan karantinada kalması sağlanacak. Bu durumdaki öğrencilerin yemek servisleri paketli olarak yurtlardaki karantina odalarına ulaştırılacak.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi öğrenci yurtlarında barınma için aşıların tamamlanması şartı bulunurken, yurtlarda ortak alanlarda maske takılması zorunlu olacak.