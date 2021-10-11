Üye Girişi
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor - Son Dakika

Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor

11.10.2021 10:47
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor

İSTANBUL'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji, iki haftada bir, 2 gün Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'nde kalıyor.

İSTANBUL'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji, iki haftada bir, 2 gün Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'nde kalıyor. Boji, kaldığı süre içerisinde bakımevine ait araçlarla barınak içerisinde tur atmayı ihmal etmiyor.

İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji'nin takip sistemiyle bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edilmişti. Toplu taşıma araçlarıyla günde en az 30 kilometre dolaştığı belirlenen Boji, yaklaşık 2 aydır 2 haftada bir, 2 gün İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'nde kalıyor. Boji'ye 18 Ağustos'ta  takılan mikroçip sayesinde aşıları ve bakımları da kayıt ediliyor. Boji'nin antiparazit aşısı tamamlanırken kuru şampuan ile temizliği de yapılıyor. Kısır olan Boji'nin 4 yaşında 42 kilo olarak tartıldı. İki haftada bir bakımı yapılan Boji'nin kan tahlil sonuçları da temiz. Boji'nin rutin olarak göz ve kulak muayenesi de yapılıyor. Hayvanlara göre insanlarla iletişiminin daha iyi olduğu belirtilen Boji, bakımevinde kaldığı süre içerisinde Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'ne ait araçlar ile barınak içerisinde tur atıyor. Boji araçtan inmemek için de uzun süre direniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekim Yalçın Keskin, Boji'nin saldırgan olmadığını ve insan canlısı olduğunu belirtti.

"BOJİ SALDIRGAN BİR KÖPEK DEĞİL"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekim Yalçın Keskin, Boji'nin bakım sürecine ilişkin bilgi vererek, "Boji bize yaklaşık 2 ay önce geldi. Geldiğinde ilk olarak mikroçip uyguladık. Mikroçip sayesinde biz Boji'yi kimliklendirdik. Çip sayesinde ona uyguladığımız aşıları ve bakımları sisteme kayıt ediyoruz. Boji en son geldiğinde de antiparazit uygulamasını yaptık. Kuru şampuan ile temizliğini de yaptık. Boji kısır bir köpeğimiz, yaklaşık 4 yaşında ve 42 kilo. Aslında dışarıda olmayı seven bir köpek ama bakımı için bize gelmek zorunda. İstanbullulara şunu söyleyebilirim; Boji temiz ve bakımı yapılan bir köpek. Boji ile güven ve rahatla seyahat edebilirler. Boji saldırgan bir köpek değil oldukça sakin, çoğu stres ortamında bile sakin kalabiliyor. İnsan canlısı bir köpek, insanlarla seyahat etmeyi seviyor. Boji toplu taşıma kullanırken tuvaleti geldiğinde bir şekilde çıkıp tuvaletini yapıp tekrar yolculuğuna devam ediyor. 15 günde bir biz onun bakımlarını yapıyoruz. Sonuçlarla karşılaştırıyoruz, elimizdeki kan sonuçlarıyla karşılaştırıyoruz herhangi bir sıkıntı ve anormallik yoksa bakımları yapıldıktan sonra tekrar uygun ortama bırakılıyor. En son yapılan kan tahlili sonuçlarında gayet iyiydi sonuçları. Göz ve kulak muayenesi de yaptık herhangi bir sıkıntı yok. Boji'nin kilosu da gayet iyi" dedi.

"KENDİ ARAÇLARIMIZA BİNDİRİP BARINAK İÇERİSİNDE GEZDİRİYORUZ"Keskin, Boji'nin bakımevine geldiği zaman araçla tur attığını söyleyerek, "İnsanın olduğu yerde Boji var, insanın olmadığı yerde Boji yok. Hayvanlarla kurduğu iletişim insanlarla kurduğu iletişimden daha az. İnsanlarla daha iyi iletişim kurabiliyor ve kalabalığı seviyor. Biz rutin olarak aslında Boji'yi kendi araçlarımıza bindirip barınak içerisinde gezdiriyoruz. Bundan çok zevk alıyor, kendisi biniyor inmeyi de istemiyor. Bizimle beraber barınak içerisinde dolaşıyor, onu mutlu etmeye çalışıyoruz. En son 9 Ekim'de geldi bugün 2. günü yarın tekrar dışarıya bırakacağız. Biz İstanbullular aslında kedi köpek ile yaşamaya alışmış bir toplumuz. Her yerde kedi köpek görüyoruz Boji ünlenmiş olabilir ama diğer kedi ve köpekler de Boji kadar olmasa da onlar da insan canlısı. Biz onlara nasıl davranırsak onlar da bize o şekilde davranıyorlar" diye konuştu.


Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor
Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sevgilisini öldürüp canına kıyan gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar çözecek 10:46 Sevgilisini öldürüp canına kıyan gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar çözecek 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı 10:36 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı 10:33 Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı
Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor 10:31 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı 10:14 Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Sahibi bir an olsun yanından ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri hayran bırakıyor 09:40 Sahibi bir an olsun yanından ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri hayran bırakıyor
Kılıçdaroğlu'nun 09:03 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu 08:44 Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu

Son Dakika Haberleri
10:48 Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi
10:35 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı
10:34 Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi
10:33 Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı
10:32 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi
10:31 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor
10:21 Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor
10:14 Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı
10:03 Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı
10:01 Hamile kadın, ölü olarak bulundu! İlk şüpheli ayrıldığı kocası
Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi         
10:48
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi         
10:32
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor         
09:50
Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak         
09:29
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı         
08:20
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı         
19:53
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 10:56:25. #1.12#
SON DAKİKA: Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement