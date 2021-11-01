Bolu 3 günlük tatilde ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

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Bolu 3 günlük tatilde ziyaretçi akınına uğradı

BOLU Bolu'nun önemli turizm merkezleri tabiat ve milli parkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıyla birlikte 3 günlük tatil boyunca 54 bin 500 kişiyi ağırladı. Kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşan tabiat ve milli parkların yol güzergahı havadan da görüntülendi.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerini barındıran Bolu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıyla birlikte 3 günlük tatil boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na yoğun ilgi gösterilen Bolu'da, 54 bin tatilci doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi. Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı 10 bin kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadı.

Kente 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı'nda da 3 gün boyunca insan seli yaşandı. Doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı Abant Tabiat Parkı'na 23 bin kişi geldi.

Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı 21 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.