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3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

18.10.2021 10:04

100 kara yolunun Bolu kesiminde çekici, otomobil ve tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde çekici, otomobil ve tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden Enes Y. idaresindeki 14 GE 955 plakalı çekici, Kuruçay mevkisinde Mehmet H'nin kullandığı 67 UB 259 plakalı otomobille çarpıştı.

Hızını alamayan çekici, akaryakıt istasyonunda park halindeki traktör yüklü 10 DT 408 plakalı tıra çarparak durabildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan Enes Y, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Otomobil, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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