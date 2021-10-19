5 metrelik kuyuya düşen köpek iş makinesi yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Kurtarılan köpek yavrusu, tedavisi için Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye eri, buradan merdivenle inerek köpeğin bulunduğu alana doğru kazı yaptı.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için iş makinesiyle kuyunun yan tarafına 5 metre derinliğinde çukur kazdı.

Bolu 'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen köpek yavrusu, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor