Sağlık Mahallesi Okur Sokağı'nda ikamet eden A.Y, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Bolu 'da bir kişiyi tabancayla ayağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Bolu'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Trabzonspor karşısında 10 kişi kalan Fenerbahçe'de taraftarlar çıldırdı! Maçın hakemine görülmemiş tepki var

En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu