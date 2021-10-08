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Son dakika haberleri: SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN GENÇ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri: SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN GENÇ AĞIR YARALANDI

08.10.2021 20:52

Son dakika habere göre BOLU'da, kavga eden M.P. ve Ö.F.A. silahlarını ateşledi.

BOLU'da, kavga eden M.P. ve Ö.F.A. silahlarını ateşledi. M.P. ayağından yaralanırken, yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği S.U. (21) ise ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen M.P. ve Ö.F.A. caddede karşılaştı. İkili arasındaki tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Taraflar, kavgada birbirlerinin üzerine defalarca silahla ateş açtı. Silahlı kavgada M.P. ayağından yaralanırken, olay yerinden tesadüf eseri arkadaşlarıyla geçen S.U.'ya da mermiler isabet etti. Kurşunların vücuduna isabet ettiği genç ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden geçerken ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

YARALI OLARAK GİRDİĞİ APARTMANDA YAKALANDI

Olayda ayağından yaralanan M.P. olay yerinden kaçarak Karaçayır Mahallesi Şehit Necip Emre Sokak'ta bulunan bir apartmana girdi. Vatandaşların apartmana yaralı bir kişinin girdiği yönündeki ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler M.P.?yi yaralı halde yakaladı. Çok kan kaybettiği öğrenilen M.P., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Silahlı kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan Ö.F.A.?yı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN GENÇ AĞIR YARALANDI
Son dakika haberleri: SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN GENÇ AĞIR YARALANDI
Son dakika haberleri: SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN GENÇ AĞIR YARALANDI
Son dakika haberleri: SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN GENÇ AĞIR YARALANDI
Son dakika haberleri: SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN GENÇ AĞIR YARALANDI
Son dakika haberleri: SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN GENÇ AĞIR YARALANDI
Son dakika haberleri: SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN GENÇ AĞIR YARALANDI
Son dakika haberleri: SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN GENÇ AĞIR YARALANDI
Son dakika haberleri: SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN GENÇ AĞIR YARALANDI
Son dakika haberleri: SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN GENÇ AĞIR YARALANDI

Cumhuriyet Caddesi, Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN GENÇ AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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