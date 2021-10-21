BOLU'DA D-100 YOLUNDA SİS ETKİLİ OLDU - Son Dakika

BOLU'da, D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bolu'da, D-100 karayolunun kent merkezi geçişini de kapsayan Yumrukaya ile Çaydurt arasındaki bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Araçlar güzergahta yavaş ilerlemek zorunda kaldı. 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi Bolu geçişinden sonra açıldı. Öte yandan D-100'ün Bolu Dağı geçişinde sis etkili olmadı.