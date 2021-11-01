Bolu'da gıda denetimlerinde 2 işletmeye para cezası kesildi - Son Dakika

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, gıda denetimlerinde iki işletmeye 18 bin 237 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Murat, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yürütülen gıda denetimi seferberliği kapsamında Bolu'da da kontrollerin yapıldığını, kentin denetim ve kontrol sayıları bakımından başı çeken iller arasında yer aldığını belirtti.

Merkez ve ilçelerde 4 günde 312 işletmenin denetlendiğini aktaran Murat, "Mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 3 numune alınmış, 36 işletmeye uygunsuzluklarının giderilmesi için süre verilmiş, 5996 Sayılı Kanuna aykırı hareket eden 2 işletmeye toplam 18 bin 237 lira idari yaptırım uygulandı. Denetimler devam ediyor." ifadelerini kullandı.