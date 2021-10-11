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Bolu'da itfaiye erleri yangın çıkan evde uzun süre kayıp kediyi aradı - Son Dakika

Bolu'da itfaiye erleri yangın çıkan evde uzun süre kayıp kediyi aradı

11.10.2021 15:20
Bolu'da itfaiye erleri yangın çıkan evde uzun süre kayıp kediyi aradı

Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, uzun süre ev sahibinin kayıp kedisini aradı ancak sonuç alamayınca görev yerlerine döndü.

Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, uzun süre ev sahibinin kayıp kedisini aradı ancak sonuç alamayınca görev yerlerine döndü.

Yaşam Kent Mahallesi 4. Ada'da bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki M.B'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Soğutma çalışması yapıldığı sırada ev sahibinin iki kedisinden birinin kayıp olduğunu öğrenen itfaiye erleri, arama çalışması başlattı.

Uzun süre oda oda gezerek kayıp kediyi arayan ekipler, sonuç alamayınca evden ayrıldı.

Yangında dairede hasar meydana geldi.

Bolu'da itfaiye erleri yangın çıkan evde uzun süre kayıp kediyi aradı
Bolu'da itfaiye erleri yangın çıkan evde uzun süre kayıp kediyi aradı
Bolu'da itfaiye erleri yangın çıkan evde uzun süre kayıp kediyi aradı
Bolu'da itfaiye erleri yangın çıkan evde uzun süre kayıp kediyi aradı
Bolu'da itfaiye erleri yangın çıkan evde uzun süre kayıp kediyi aradı

İtfaiye, Yangın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da itfaiye erleri yangın çıkan evde uzun süre kayıp kediyi aradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da itfaiye erleri yangın çıkan evde uzun süre kayıp kediyi aradı - Son Dakika
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