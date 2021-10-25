Bolu'da kayıt dışı çalışmayla mücadele sürüyor - Son Dakika

Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, kayıt dışı çalışmayla topyekun mücadele ettiklerini bildirdi.

Taştan, il binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, kayıt dışı çalışmayla mücadelenin sadece denetim anlayışına dayanmadığını, rehberliğin ön planda tutulduğunu söyledi.

Kayıtlı istihdamın önemi, kayıt dışı istihdamın çalışana ve ülkeye getirdiği yükler konusunda toplumda farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Taştan, bunun öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bir kez daha ortaya çıktığını dile getirdi.

Taştan, 2002 yılında yüzde 52 düzeyinde olan kayıt dışı çalışma oranının, yapılan çalışmalarla yüzde 30'a kadar geriletildiğine dikkati çekerek, "Bu bağlamda, Kovid-19 salgını sürecinde sigortalı çalışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmış ve kayıt dışı çalışma konusunun ulusal sağlımızı ve sosyo-ekonomik sistemimizi ne denli etkilediği görülmüştür." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin Kovid-19 sürecinde başarılı sınav verdiğini vurgulayan Taştan, "Çoğu ülkede sağlık sistemleri iflas etme noktasına gelirken, sağlam temeller üzerine inşa edilen sağlık sigortası sistemimiz sayesinde ülkemiz dünyaya örnek teşkil edecek başarıya imza attı." dedi.