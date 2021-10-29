Bolu'da motosiklet tutkunları cumhuriyet turu attı - Son Dakika

Bolu'da motosiklet tutkunları, cumhuriyetin 98'inci kuruluş yılı dolayısıyla "cumhuriyet konvoyu" oluşturdu.

Yaklaşık 30 motosikletli, Gölyüzü mahallesi Kır sokakta bir araya geldi.

Konvoy oluşturarak D-100 kara yolunda yaklaşık 5 kilometre seyreden motosiklet tutkunları, Kalıcı Konutlar, Borazanlar ve Tabaklar mahallelerinde tur attı.

Aralarında motokurye, mimar, avukat, mühendis, öğretmen ve doktor gibi birçok meslek grubundan motosikletliler, Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı önüne geldi, burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Konvoya katılanlardan Levent Arar, gazetecilere, her yıl Cumhuriyet Bayramı başta olmak üzere milli bayramlarda benzer etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tüm motosikletseverler olarak bir araya geldiklerini belirten Arar, "Yüce Önder Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını burada bir kez daha anmak boynumuzun borcu. 'Yaşasın cumhuriyet.' diyoruz tüm motosiklet severler olarak." dedi.

Arar, etkinliğe 30'un üzerinde motosiklet sevdalısının katıldığını aktararak, "Şehir turunda gördüğümüz kadarıyla herkes araçlarıyla bize kornalarıyla eşlik etti. Etraftaki insanlar da güzel tepkiler verdi." diye konuştu.