Otomobilin yakıt deposunda 53 kilo 800 gram eroin yakalandı - Son Dakika

Neden günlerdir Bodrum'da olduğu anlaşıldı! Bill Gates tatil değil dev yatırım peşindeymiş

Anadolu Otoyolu 'nda doğudan batıdaki illere giden bir otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği " Sezar " ile yapılan aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 100 parça halinde 53 kilo 800 gram eroin ele geçirdi.

Bolu 'da otomobilin yakıt deposunun içerisine gizlenmiş 53 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, sürücü ve araçtaki 1 kişi tutuklandı.

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