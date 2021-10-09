Bolu'da otomobille çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kazada otomobillerin yanı sıra trafik tabelaları ile refüjdeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Yaralanan sürücü U.Ü, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda seyreden Ü.K. idaresindeki 14 GJ 657 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi kavşağında, U.Ü'nün kullandığı 14 T 0003 plakalı taksi ile çarpıştı.

Bolu 'da otomobille çarpışan taksinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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