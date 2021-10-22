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Bolu'da piyasaya sahte para sürmekten yargılanan 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Bolu'da piyasaya sahte para sürmekten yargılanan 2 sanığa hapis cezası

22.10.2021 11:06
Bolu'da piyasaya sahte para sürmekten yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Bolu'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanıktan 2'si, 3 yıl 4 ay ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanıktan 2'si, 3 yıl 4 ay ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5 kentte para bozdurma bahanesiyle piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla yargılanan Nihat Ç. (53) ve avukatı katılırken, diğer sanıklar Semih K. (23) ve E.D. (17) gelmedi.

Duruşmada son sözü sorulan Nihat Ç, mağdur ettiği kişilerden özür dileyerek, "Yaptıklarımdan çok pişmanım. Namusum ve şerefim üzerine huzurunuza bir daha gelmeyeceğim. Ailemi çok özledim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uyguladığı Nihat Ç'ye 8 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezası, tutuksuz sanık Semih K'ye de 3 yıl 4 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezası verdi. Sanık E.D'nin ise beraatine karar verildi.

Bolu'da 11 Haziran 2020'de düzenlenen sahte para operasyonunda Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 3 kişi yakalanmıştı.

Şüphelilerin üst aramasında 82 adet sahte 100 lira ile 143 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirilmiş, suçtan elde ettikleri ya da suçta kullandıkları değerlendirilen toplam 19 bin 425 liraya da el konulmuştu.

Para Cezası, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da piyasaya sahte para sürmekten yargılanan 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da piyasaya sahte para sürmekten yargılanan 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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