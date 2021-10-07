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Bolu'da, yangından kurtarılan muhabbet kuşu polislere teslim edildi - Son Dakika

Bolu'da, yangından kurtarılan muhabbet kuşu polislere teslim edildi

07.10.2021 22:08
Bolu'da, yangından kurtarılan muhabbet kuşu polislere teslim edildi

Bolu'da meydana gelen ardiye yangınında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edilirken, yakında bulunan evden çıkarılan muhabbet kuşu ise polis ekiplerine verildi.

Bolu'da meydana gelen ardiye yangınında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edilirken, yakında bulunan evden çıkarılan muhabbet kuşu ise polis ekiplerine verildi.

Sağlık mahallesi Dodurga caddesinde, Vahit Özdere'ye ait ardiye olarak kullanılan garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evlerine bitişik durumdaki ardiyedeki yangını dumanın eve girmesi üzerine fark eden ev sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Yangın, olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Oğluna telefonla yangını haber vermek için çıkmadığı eve dumanlar dolunca yolunu bulamayan Feride Özdere, itfaiyeciler tarafından oksijen maskesi takılarak çıkarıldı ve olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Ayrıca Nurgül Özdere ise muhabbet kuşunu almak için eve geri girdi. ???????Nugül Özdere, itfaiyeciler tarafından kuşu ile birlikte kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerindeki ambulansta oksijen verilirken, yangından kurtarılan "Limon" isimli muhabbet kuşu ise polis ekiplerine teslim edildi.

Yangın, Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da, yangından kurtarılan muhabbet kuşu polislere teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da, yangından kurtarılan muhabbet kuşu polislere teslim edildi - Son Dakika
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