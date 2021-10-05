Bolu'da yerli patateslerin hasadı başladı - Son Dakika

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve Bolu'da Örencek köyünde ekimi yapılan "Leventbey, Muratbey ve Niğşah" cinsi yerli patateslerin hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, yaptığı açıklamada, Niğşah çeşidinin dekar başına 3,5-4 tonluk verimi, lezzeti ve formuyla üreticilerin beğenisini kazandığını belirtti.

Verim ve kaliteden memnun kalan üreticilerin geçen yıl elde edilen patateslerden tohum alarak bu sene de ekim yaptığına işaret eden Murat, "Her alanda olduğu gibi tarımda da yerli ve millileşme adına yerli patatesimiz önem arz etmekte. Amacımız, ilimizde üreticimizin de memnun olacağı yerli çeşitlerimizden, ilimiz toprak ve coğrafi yapısına en uygununun ekimini yaygınlaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

Murat, tadı ve verimiyle öne çıkan Bolu patatesinin de üreticilere bereketli ve bol kazanç getirmesini temenni etti.