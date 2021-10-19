Bolu Dağı Düzce kesiminde kamyona çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

D-100 karayolu Bolu Dağı Düzce kesiminde, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mustafa H. idaresindeki 34 JT 6781 plakalı otomobil, Bolu Dağı Bakacak Mevkisi Düzce İstikametinde, İhsan Ç. idaresindeki 45 RY 630 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, otomobil içerisindeki Ayşe H. ve Ali H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler, yaralıları, ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.