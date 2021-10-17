Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor - Son Dakika

Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu